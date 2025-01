Plus de 895 000 patients en attente de voir un médecin spécialiste au Québec

Plus de 895 000 patients attendent de consulter un médecin spécialiste au Québec, selon les plus récentes données du ministère de la Santé. C'est près de 200 000 patients de plus qu'il y a trois ans.

Le nombre de patients vus dans les délais est relativement stable au cours des dernières années, alors que la tendance des patients en attente hors délai est à la hausse.

En date du 14 décembre 2024, près de 340 000 Québécois étaient considérés hors délai, ce qui représente 62 % des patients en attente d'une consultation auprès d'un médecin spécialiste. La cible du ministère de la Santé est d'atteindre 35 % de patients en attente hors délai d'ici le 31 mars 2025.

Les spécialistes avec le plus de consultations en attente sont les oto-rhino-laryngologistes (ORL). Près de 121 000 patients attendent de voir un médecin ORL, dont plus de la moitié hors délai. La dermatologie est la seconde spécialité la plus sollicitée avec 110 000 patients sur la liste d'attente, dont 73 000 hors délai.

Le tableau de bord du ministère indique également que le nombre de consultations réalisées par les médecins spécialistes est à la hausse depuis l'été dernier. Elles sont passées de 49 000 en date du 24 août à près de 64 000 en date du 14 décembre.

Quant aux chirurgies, il y a plus d'opérations qui sont réalisées depuis le mois d'août, atteignant près de 40 000 chirurgies à la mi-décembre. Cela semble avoir un impact sur le nombre de patients sur la liste d'attente; ils sont passés de 162 000 en date du 21 septembre à un peu plus de 155 000 au 14 décembre.

Moins de patients en attente depuis plus d'un an

Autre indicateur positif, le nombre de patients en attente d'une opération depuis plus d'an a baissé de façon significative. Environ 8800 patients sont dans cette situation et la cible du ministère est d'atteindre 2300 patients d'ici le 31 mars 2025.

La semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est réjoui de ce résultat. «Moins de 10 000 personnes attendent maintenant une chirurgie depuis plus d’un an, une première depuis 2020. Merci au personnel impliqué. Nous continuons le travail pour atteindre nos cibles et pour que personne n’ait à attendre aussi longtemps», a-t-il écrit sur le réseau social X.

En novembre dernier, M. Dubé avait reconnu que la cible que s'était fixée le gouvernement pour le rattrapage des chirurgies ne serait pas atteinte en décembre 2024. Après avoir raté ses cibles de 2021 et 2022, le ministre voulait ramener le nombre de patients en attente d'une chirurgie à 2500 d'ici le 31 décembre 2024.

Rappelons que la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) n'a toujours pas conclu d'entente-cadre avec le gouvernement, entente qui est échue depuis le 1er avril 2023. Cet accord régit entre autres la rémunération des médecins spécialistes.

Sur la plateforme X, la FMSQ a fait savoir la semaine dernière qu'en 2024 environ 30 % des 563 salles d’opération du réseau étaient fermées, faute de personnel. «Les médecins spécialistes sont prêts à opérer et les fonds pour payer le personnel sont disponibles. Il revient maintenant à Santé Québec d’opérationnaliser le rattrapage des chirurgies et d’assurer l’ouverture de salles supplémentaires», a écrit la fédération.

Le vice-président de la FMSQ, Dr Serge Legault, a renchéri par rapport à cet enjeu. «On dit au ministère depuis 4 ans qu'on est là pour opérer, on va toujours être là, on n'a pas failli à notre parole. Mais là, il faut que le ministère ou Santé Québec s'organise pour que le personnel soit présent. Ça ne sera pas une difficulté de les payer, les sommes sont déjà prévues», affirme-t-il sur X.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne