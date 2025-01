L'AQPP invite les gens à se tourner vers une pharmacie pour désengorger les urgences

Face aux pressions dans les urgences en raison des virus respiratoires en plus d'une nouvelle éclosion de rougeole, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) appelle la population à se faire vacciner dans les pharmacies de la province.

Mardi, la santé publique du Québec confirmait que 11 cas de rougeole ont été déclarés dans les Laurentides, à Montréal et à Laval. Il s'agit de la deuxième éclosion de rougeole au Québec depuis le début de l’année 2024; la première qui a duré quatre mois a cumulé 51 cas.

Les bébés âgés de moins de 1 an, les femmes enceintes non vaccinées ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de développer des complications de la rougeole. Les complications comprennent une pneumonie, une otite, des diarrhées persistantes, la perte de la vue ou de l'audition et dans 1 cas sur 3000 la maladie peut entraîner la mort.

L'AQPP invite les adultes nés depuis 1980 qui n'ont pas reçu deux doses de vaccin contre la rougeole ainsi que toute autre personne n'étant pas considérée comme protégée à se faire vacciner gratuitement en pharmacie.

D'autre part, les virus de la grippe circuleront de plus en plus dans les prochaines semaines au Québec. L'épidémie d'influenza a été déclarée au pays à la fin décembre et le pic de la saison n'a pas encore été atteint. L'AQPP rappelle qu'il est toujours temps pour les Québécois de s'offrir une protection contre les virus respiratoires en se faisant vacciner gratuitement par un pharmacien.

Ces professionnels de la santé peuvent aussi donner un traitement antiviral pour les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage aux virus de la COVID-19 ou de l'Influenza et qui présentent un risque de complication.

Les urgences de la province étaient toujours très achalandées, mardi. En début d'après-midi, le taux d'occupation de l'ensemble des salles d'urgence s'élevait à 133 %. Pour tenter de désengorger cette ressource, l'AQPP souligne qu'il est possible de consulter un pharmacien pour plusieurs conditions mineures telles que le zona, la conjonctivite allergique, l'acné, certains champignons, les hémorroïdes, les brûlements d'estomac, la maladie de Lyme, etc.

