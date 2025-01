L’immigration entraîne une croissance démographique record au Québec

Un nouveau rapport de l’Institut de la statistique du Québec indique que de nombreuses régions de la province ont connu une croissance record ou presque record entre 2023 et 2024, en grande partie en raison de l’immigration.

Montréal ouvre la voie, accueillant un total de 91 000 personnes de juillet 2023 à juillet 2024, pour un taux de croissance de 4,2 %, l’un des plus élevés jamais enregistrés dans une région.

La ville de Québec a établi un nouveau record avec une croissance de 2,4 %, tandis que la ville de Laval et les régions de l’Outaouais et de la Mauricie suivaient de près.

L’Institut de la statistique du Québec indique que la croissance est principalement due à l’immigration, et à l’immigration temporaire en particulier.

Il indique que les résidents non permanents tels que les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers et les demandeurs d’asile ont dépassé en nombre les résidents permanents nouvellement admis dans toutes les régions et ont contribué à la majorité de la croissance.

L'institut indique également que la province a enregistré un peu plus de décès que de naissances au cours de cette période d'un an – c'est la première fois que le Québec connaît un déclin naturel de sa population sur une période équivalente.

«Les seules régions où les naissances surpassent encore les décès sont Montréal, l’Outaouais, Laval, la Montérégie et le Nord-du-Québec. Le solde naturel y est toutefois de faible ampleur et joue un rôle réduit dans la croissance de la population, à l’exception du Nord-du-Québec», a indiqué l'institut.

La population totale du Québec était de près de 9,1 millions de personnes en juillet 2024.