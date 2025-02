Une salle dédiée aux césariennes d’urgence à l’Hôtel-Dieu de Sorel

L'Hôtel-Dieu de Sorel a dorénavant une nouvelle salle dédiée aux césariennes d'urgence. C'est le 5 février, que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a procédé à l’inauguration.

Jusqu’à tout récemment, l’Hôtel-Dieu de Sorel disposait de cinq salles, mais seulement quatre d’entre elles étaient entièrement équipées pour la réalisation de chirurgies diverses. Grâce à la précieuse contribution de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, qui a offert un montant significatif de 146 000$, il a été possible d’équiper une cinquième salle dédiée spécifiquement aux césariennes d’urgence. Cette ouverture permet de réduire les délais lors d’une intervention d’urgence tout en préservant le temps opératoire prévu pour les autres chirurgies planifiées. En 2024, ce sont 144 césariennes dont 71 césariennes d’urgence qui ont été réalisées à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

« Ces réalisations démontrent l’importance pour le CISSS de la Montérégie-Est de se moderniser et de toujours améliorer les services offerts aux usagers. Quand une famille arrive dans une salle césarienne d’urgence, elle se doit de recevoir les soins requis, dans un environnement adapté à la situation d’urgence. Je remercie chaleureusement la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour leur implication et leur support. Merci également aux équipes du CISSS de la Montérégie-Est. Le projet a bénéficié d’une mobilisation exceptionnelle et je partage votre fierté aujourd’hui! » indique Bruno Petrucci, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est

« Grâce à la générosité de nos donateurs et à l'engagement de notre Fondation, nous sommes fiers d'avoir contribué à la réalisation du projet de la salle de césarienne d'urgence, qui permettra d'offrir des soins sécuritaires et de qualité aux parents et aux bébés, en plus d'offrir des outils à la fine pointe de la technologie aux équipes de soins. Ce soutien témoigne de notre volonté d'appuyer concrètement l'excellence des soins et de répondre aux besoins prioritaires de notre hôpital et de notre communauté », ajoute Martine Simard, directrice générale, Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

Rappelons qu’à terme, ce sont 69 M$ qui auront été investis pour offrir à la population soreloise des soins de santé de qualité, à proximité de leur domicile.