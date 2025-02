Mobilisation pour sensibiliser sur la santé cardiovasculaire des femmes

Dans le cadre de la journée nationale « Tout le monde en rouge », les équipes de cardiologie du CISSS de la Montérégie-Est braveront l’hiver aujourd’hui afin de sensibiliser à l’importance de la santé cardiovasculaire des femmes.

Pour une 3e année consécutive, les équipes s’activeront ce midi dans les trois hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Est, soit l’Hôpital Pierre-Boucher, l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe et l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Les maladies du cœur sont la première cause de décès chez les femmes dans le monde

« Les changements hormonaux vécus par les femmes peuvent influencer le risque de maladies cardiaques : leurs symptômes passent souvent inaperçus, retardant ainsi le diagnostic et les soins. À l’Hôpital Pierre-Boucher, nous avons mis en place des soins spécialisés pour la santé cardiaque des femmes, en travaillant en partenariat avec nos patientes pour répondre à leurs besoins spécifiques » , indique Dre Christine Pacheco, cardiologue à l’Hôpital Pierre-Boucher.

Il est important de sensibiliser la population à cette cause, car les femmes courent parfois un risque plus élevé que les hommes comme dans les cas suivants : certaines complications de la grossesse, ménopause précoce, syndrome des ovaires polykystiques, maladies inflammatoires et auto-immunes systémiques, tabagisme et diabète sucré.

Effectivement, les femmes qui fument ou qui sont atteintes de diabète sucré sont trois fois plus à risque de développer une maladie cardiovasculaire que les hommes.