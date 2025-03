Plus de 400 000$ pour les aînés de Bécancour – Nicolet – Saurel

Le député Louis Plamondon annonce l’octroi d’un montant de plus de 400 000$ pour une vingtaine de projets destinés aux aînés de Bécancour – Nicolet – Saurel par l’entremise du programme Nouveaux horizons pour les aînés.

Les fonds alloués serviront à soutenir divers projets, tels que des ateliers de formation, des activités intergénérationnelles, des ateliers de cuisine, l’achat d’équipements et bien plus. Grâce à ces subventions, « les organismes de Bécancour – Nicolet – Saurel réitèrent leur engagement envers la communauté et leur volonté d’améliorer la qualité de vie des aînés », souligne Louis Plamondon.

« Les aînés jouent un rôle essentiel dans notre collectivité. Ces subventions permettront à une vingtaine d’organismes de la circonscription de mettre en place des projets enrichissants, de favoriser le bénévolat chez les aînés, d’encourager leur participation active à la vie communautaire et de renforcer leur inclusion sociale » a mentionné M. Plamondon.

Le député de Bécancour – Nicolet – Saurel, est fier de souligner l’aide apporter à ces organismes du comté qui contribue au bien-être des aînés et à la vitalité de leur milieu.

Rappelons que chaque projet retenu peut bénéficier d’un total allant jusqu’à 25 000$ sur une période d’un an.