Grève des Métallos dans cinq traverses à compter de dimanche à 6h

Une grève d'une durée de trois jours touchera cinq traverses au Québec à compter de dimanche matin.

Les traverses touchées sont celles de Québec/Lévis, de Matane/Godbout, de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, de L'Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive et de Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola.

Ce sont 150 membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, qui débraieront alors. Ils occupent des postes d'officiers de navigation et d'officiers mécaniciens, soit ceux qui font l'entretien des navires. .

Des services essentiels seront maintenus aux traverses de Tadoussac/Baie Sainte-Catherine et de L'Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive. Une entente à cet effet est intervenue entre les parties patronale et syndicale et le Tribunal l'a jugée suffisante pour assurer la santé et la sécurité du public.

Il s'agira de leurs troisième, quatrième et cinquième journées de grève, à même leur mandat de 10 jours, à exercer au moment opportun. Ils avaient déjà tenu leurs deux premières journées de débrayage en juin, l'an dernier.

Le litige porte principalement sur les salaires et le recours à la sous-traitance.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne