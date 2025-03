L'inquiétude face aux droits de douane américains est en hausse, selon un sondage

Un nouveau sondage suggère que les Canadiens sont de plus en plus inquiets des droits de douane des États-Unis, du président Donald Trump et de l'agression économique américaine.

Le sondage Léger, mené auprès de plus de 1500 adultes canadiens du 14 au 16 mars, indique que 41 % des répondants considèrent ces trois facteurs comme les menaces les plus pressantes auxquelles le Canada est confronté aujourd'hui, soit une hausse de 13 points depuis le sondage du 3 mars.

Le sondage indique également que les Québécois sont les plus préoccupés par ces menaces, 51 % des répondants les citant comme les enjeux les plus importants.

Quarante-deux pour cent des Ontariens interrogés, 39 % des Britanno-Colombiens, 35 % des Canadiens de l'Atlantique, 32 % des Manitobains et des Saskatchewanais ainsi que 26 % des Albertains partageaient cet avis.

Le sondage ayant été réalisé en ligne, aucune marge d'erreur ne peut lui être attribuée. Il suggère que les hommes et les femmes se sentent tout aussi préoccupés, 41 % des hommes et 40 % des femmes citant les relations avec les États-Unis comme l'enjeu principal du pays.

Les Canadiens plus âgés semblent beaucoup plus préoccupés par Washington que les répondants plus jeunes.

Alors que 54 % des répondants de 55 ans et plus ont déclaré que les droits de douane, le président Trump et l'agression américaine étaient les principaux problèmes auxquels le Canada était confronté, 38 % des répondants âgés de 35 à 54 ans et 23 % des personnes âgées de 18 à 34 ans étaient du même avis.

Dix-huit pour cent des répondants ont cité l'inflation comme le principal problème auquel le Canada était confronté, 10 % ont nommé l'accessibilité au logement et 9 % ont ciblé les soins de santé. Moins de 4 % des répondants ont cité d'autres enjeux, comme les impôts, les changements climatiques et l'immigration.

Les électeurs libéraux et bloquistes étaient les plus susceptibles de considérer les droits de douane, M. Trump et l'agression américaine comme le principal enjeu auquel le Canada est confronté, à 57 et 55 % respectivement, tandis que 35 % des partisans du NPD et 29 % des partisans des conservateurs étaient du même avis.

Des sondages récents suggèrent que Donald Trump et ses menaces tarifaires changeantes constituent un enjeu de premier plan pour les Canadiens.

L'arrivée chaotique de M. Trump à la Maison-Blanche, ses droits de douane intermittents et ses discours incessants sur l'intégration du Canada aux États-Unis ont déclenché une importante vague de fierté nationale canadienne.

La guerre commerciale entre les deux pays s'est intensifiée la semaine dernière lorsque les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium entrant au pays, incitant le Canada à élargir sa série de droits de douane de rétorsion sur les produits américains.

Dans le sondage de cette semaine, un peu plus d'un Canadien sur trois a déclaré qu'il envisagerait sérieusement de déménager dans un autre pays — autre que les États-Unis — s'il était confronté à la perspective d'une absorption du Canada par les États-Unis.

Près de la moitié des Canadiens âgés de 18 à 34 ans étaient susceptibles de dire qu'ils déménageraient, comparativement à un tiers de ceux âgés de 35 à 54 ans et à moins d'un tiers de ceux âgés de plus de 55 ans.

L'association professionnelle de l'industrie des sondages, le Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien, affirme qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur aux sondages en ligne, car ils n'échantillonnent pas la population de manière aléatoire.

— Avec des informations de Sarah Ritchie.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne