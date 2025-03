Plus de 279 000 $ investis pour améliorer la qualité de l’eau

La Fédération de l’UPA de la Montérégie, en collaboration avec la MRC de Pierre-De Saurel, annonce le lancement d’un projet visant à améliorer la qualité des cours d’eau de la région. Ce projet, dont les investissements totalisent 279 548 $, a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026. Il s’échelonnera sur une période d’un an.

Le projet Actions concertées en agroenvironnement sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel s’inscrit dans les objectifs du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et du Plan régional des milieux naturels (PRMN) de la MRC. Il vise à mobiliser les productrices et producteurs agricoles du territoire afin d’encourager l’adoption de pratiques favorisant la conservation des sols et la protection des milieux naturels, des pratiques qui, à terme, auront un impact positif sur la qualité de l’eau des cours d’eau de la région.

« La MRC de Pierre-De Saurel est fière de s’associer à cette initiative qui contribue au développement durable, soutient les productrices et producteurs agricoles dans leurs pratiques agroenvironnementales innovantes et favorise la protection de nos ressources naturelles. Grâce à la mobilisation du secteur agricole et à la mise en place de pratiques durables, nous pouvons agir concrètement pour la santé de nos cours d’eau. Ce projet représente une occasion unique de conjuguer agriculture et environnement au bénéfice de l’ensemble de notre territoire », souligne Camille Bergeron, conseillère en agriculture et agroalimentaire au Développement économique Pierre-De Saurel.

Dans le cadre de ce projet, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et la MRC de Pierre-De Saurel encouragent les productrices et les producteurs agricoles à mettre en œuvre des pratiques agroenvironnementales durables favorisant la qualité des cours d’eau du territoire à l’aide d’activités de sensibilisation et de formations. Concrètement, le projet permettra l’implantation de bandes riveraines élargies et l’aménagement de 500 hectares de cultures de couverture. De plus, le financement du projet permettra d’offrir un service pour pérenniser les aménagements de biodiversité existants par l’entretien et le remplacement de végétaux ainsi que plusieurs autres services d’accompagnement agronomique.

« Ce projet illustre l’importance de la collaboration entre le milieu municipal et le secteur agricole pour relever les défis environnementaux. En unissant nos efforts, nous soutenons les productrices et producteurs agricoles dans la préservation de la qualité de l’eau des cours d’eau de la région, tout en assurant la pratique d’une agriculture durable », souligne Julien Pagé, 1er vice-président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Cette initiative bénéficiera donc non seulement au secteur agricole local, mais aussi à l’ensemble de la communauté agricole. Les productrices et producteurs agricoles intéressés à participer au projet sont invités à contacter la conseillère en agroenvironnement chargée du dossier à la Fédération au 450 230-8058.