Postes Canada clarifie sa politique sur les drapeaux des boîtes aux lettres

Postes Canada a demandé à ses facteurs de cesser de lever le drapeau sur les boîtes aux lettres pour indiquer qu'ils ont livré du courrier.

Le service postal affirme clarifier sa politique actuelle et ne pas en instaurer de nouvelle, mais cela pourrait tout de même représenter un changement pour certains clients qui utilisent le drapeau pour vérifier s'ils ont reçu une lettre.

Un porte-parole de Postes Canada précise que l'indicateur rouge sur les boîtes aux lettres est destiné aux clients pour signaler à leur facteur qu'il y a du courrier sortant, et non pour signaler le courrier entrant.

La société d'État affirme avoir publié cette clarification parce que des clients se sont plaints que les facteurs n'utilisaient pas le drapeau systématiquement.

Certains résidents ruraux ont dénoncé cette directive sur des forums en ligne.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dit ne pas avoir été informé de cette directive de Postes Canada et qu'il examine la situation.

Nicole Thompson, La Presse Canadienne