Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Création d'un registre public des projets d'IA

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

durée 15h00
9 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année.

Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du gouvernement, afin de renforcer la transparence.

Il n'existe actuellement aucune liste publique complète des projets du gouvernement fédéral utilisant l'intelligence artificielle.

Par exemple, chez Services partagés Canada, on utilise une solution de rechange interne à des outils tels que ChatGPT pour accomplir certaines tâches, comme la rédaction de courriels ou la synthèse d'informations.

Patrimoine canadien utilise l'automatisation et l'IA générative dans la correspondance ministérielle, tandis que l'Agence du revenu du Canada permet aux Canadiens d'accéder à leurs comptes à l'aide d'un cellulaire, d'une pièce d'identité gouvernementale et d'une technologie de reconnaissance faciale.

Le premier ministre Mark Carney a promis, lors de la campagne électorale du printemps, d'investir dans la technologie de l'IA afin de stimuler l'économie.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Étude: peu de différence entre 7000 et 10 000 pas par jour

Publié le 1 août 2025

Étude: peu de différence entre 7000 et 10 000 pas par jour

L'objectif bien connu de dix mille pas par jour n'offre que peu d'avantages pour la santé si on le compare à une cible de sept mille pas par jour, conclut une nouvelle revue systémique publiée par des chercheurs australiens. Oui, disent les auteurs, marcher dix mille pas par jour plutôt que sept mille réduit le risque de décès toutes causes ...

LIRE LA SUITE
Hausse des décès du cancer du col de l'utérus chez les 35-44 ans au Canada

Publié le 31 juillet 2025

Hausse des décès du cancer du col de l'utérus chez les 35-44 ans au Canada

On observe une montée des décès du cancer du col de l'utérus chez certains groupes de femmes au Canada, en particulier les 35-44 ans. Le Dr Marc Steben, président du Congrès mondial sur les ITS et le VIH, qui se tenait à Montréal cette semaine, déplore que le Canada ne mette pas en place une stratégie nationale pour dépister le VPH, la principale ...

LIRE LA SUITE
Des poissons de plus en plus en danger en raison des barrages hydroélectriques

Publié le 31 juillet 2025

Des poissons de plus en plus en danger en raison des barrages hydroélectriques

L'énergie produite par les barrages hydroélectriques est peut-être moins verte qu'on le pense, affectant de nombreuses espèces aquatiques qui risquent de perdre leur habitat naturel, selon une récente étude. «Les barrages hydroélectriques produisent de l'énergie faible en carbone, ce qui en fait une énergie verte du point de vue climatique. Mais ...

LIRE LA SUITE