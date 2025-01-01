Augmentation des plaintes et des inspections liées à la langue

L'Office québécois de la langue française (OQLF) a effectué près de 10 000 inspections au cours de l'année écoulée, alors que la province intensifie sa lutte contre les entreprises qui ne respectent pas sa loi sur la langue.

Au total, 9813 inspections ont été menées entre le 1ᵉʳ avril 2024 et le 31 mars 2025, ce qui représente une augmentation de 47 % par rapport à la période 2022-2023. Ces chiffres ont été dévoilés dans le plus récent rapport annuel de l'Office, rendu public jeudi.

Ces inspections ont été menées en réponse à un nombre record de plaintes et aux efforts de surveillance déployés par l'Office de sa propre initiative. L'OQLF a reçu 10 371 plaintes sur la période d'avril 2024 à mars 2025.

Ces plaintes concernaient principalement le fait de ne pas être servi en français, que ce soit en magasin ou ailleurs, ou le fait que les entreprises n'utilisaient pas la langue officielle de la province sur leurs sites internet et leur affichage.

La Presse Canadienne