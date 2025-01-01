Nous joindre
Grève tournante nationale

Postes Canada et le syndicat se réunissent à nouveau alors que la grève se prolonge

28 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Postes Canada retourne à la table des négociations avec le syndicat représentant des milliers de travailleurs et travailleuses des postes toujours en grève tournante nationale.

La société d’État et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont confirmé leur intention de rencontrer un médiateur plus tard cette semaine, sans toutefois préciser de date.

Depuis près de deux ans, Postes Canada est au cœur de négociations tendues sur une nouvelle convention collective avec son principal syndicat, qui représente quelque 55 000 travailleurs et travailleuses.

Les membres ont manifesté sur la ligne de piquetage il y a plus d’un mois après que le gouvernement fédéral a apporté des changements radicaux au mandat de Postes Canada, qui permettent l’expansion des boîtes postales communautaires, des ajustements aux normes de livraison et la fermeture de certains bureaux de poste.

La présidente du syndicat, Jan Simpson, affirme qu’Ottawa a «entaché» les négociations en introduisant ces changements au beau milieu des pourparlers entre l’employeur et le syndicat et appelle le gouvernement fédéral à se retirer des discussions.

Les deux parties ne se sont pas rencontrées depuis que Postes Canada a déposé une offre mise à jour le 3 octobre, mais Mme Simpson indique que cette proposition reprend en grande partie des éléments d’une entente précédente rejetée par les membres du syndicat.

Craig Lord, La Presse Canadienne

