Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Selon un sondage Léger

76 % des Québécois seraient pour la contraception gratuite

durée 15h16
3 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La grande majorité des Québécois (76 %) souhaiterait avoir un accès gratuit à la contraception, selon un sondage Léger commandé par Québec solidaire (QS) et rendu public lundi.

En entrevue, la co-porte-parole de QS, Ruba Ghazal, exhorte le gouvernement Legault d'adopter cette mesure, lui qui répète constamment vouloir soulager le «portefeuille» des Québécois.

Or, depuis septembre, le premier ministre François Legault «a fait des choses, déposé des projets de loi, mais n'a présenté aucune mesure encore pour réduire la pression sur le coût de la vie», a-t-elle rappelé.

La députée de Mercier revient donc à la charge avec cette demande qu'elle porte depuis longtemps.

Elle a notamment présenté à l’Assemblée nationale une pétition d'environ 100 000 signatures qui demandait de rendre gratuite la contraception, avant de déposer un projet de loi en ce sens en mai dernier.

Son projet de loi n'a jamais été appelé par le gouvernement.

Mme Ghazal martèle que sa demande est «consensuelle»; à preuve, dans le sondage Léger, autant les femmes que les hommes l'appuient, peu importe leur âge, leur région ou leur niveau de scolarité.

Par ailleurs, 53 % des répondants ont déclaré être en désaccord avec l'affirmation suivante: «la contraception est une responsabilité personnelle et l'État n'a pas à payer pour ça».

«Je suis ravie et très enthousiaste de voir les résultats. Il y a un appui écrasant de la population pour cette mesure de santé publique», a affirmé Ruba Ghazal.

Elle fait valoir que la contraception gratuite se ferait à coût nul pour l'État, puisqu'elle permettrait d'économiser en prévenant des grossesses non désirées.

Selon elle, le Québec accuserait déjà un retard en la matière, la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard ayant déjà été de l'avant.

Le gouvernement Legault a déjà fait savoir qu'il ne fermait pas la porte à une telle mesure et que des discussions sur le financement devaient avoir lieu avec le gouvernement fédéral.

«J'invite le premier ministre à ne pas attendre (...) d'avoir l'argent du fédéral, parce qu'il y a un consensus, parce que ça nous permet d'avoir une avancée pour les femmes», a plaidé lundi Mme Ghazal.

«Après ça, oui, il faut aller chercher notre argent au fédéral sans conditions», a-t-elle ajouté.

Le sondage Léger «sur la perception de la gratuité de la contraception au Québec» a été mené en ligne du 3 au 5 octobre 2025 auprès de 1010 Québécois.

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 1010 répondants aurait une marge d'erreur présumée de ± 3,08 %, et ce, 19 fois sur 20.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture temporaire du parc canin Elzéar-Cournoyer à Sorel-Tracy

Publié le 29 octobre 2025

Fermeture temporaire du parc canin Elzéar-Cournoyer à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy a pris la décision de fermer pour une période de 14 jours le parc canin Elzéar-Cournoyer au 3010, place des Loisirs, en raison de plusieurs signalements de cas de toux du chenil.  Il est possible que la fermeture se prolonge si le problème persiste. On explique que cette mesure est prise de façon préventive puisque la ...

LIRE LA SUITE
Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Publié le 9 septembre 2025

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année. Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du ...

LIRE LA SUITE
Étude: peu de différence entre 7000 et 10 000 pas par jour

Publié le 1 août 2025

Étude: peu de différence entre 7000 et 10 000 pas par jour

L'objectif bien connu de dix mille pas par jour n'offre que peu d'avantages pour la santé si on le compare à une cible de sept mille pas par jour, conclut une nouvelle revue systémique publiée par des chercheurs australiens. Oui, disent les auteurs, marcher dix mille pas par jour plutôt que sept mille réduit le risque de décès toutes causes ...

LIRE LA SUITE