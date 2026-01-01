Nous joindre
Durant le temps des Fêtes

La SAAQ connaît des problèmes avec son portail de prise de rendez-vous en ligne

8 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a admis mercredi avoir éprouvé des problèmes avec sa plateforme de prise de rendez-vous en ligne durant le temps des Fêtes.

Ce nouvel incident est le dernier d'une série de problèmes informatiques qui ont entravé le fonctionnement de la société d'État.

Selon la SAAQ, un problème technique détecté le 22 décembre aurait permis à des usagers de prendre rendez-vous dans un point de service durant des jours fériés.

«Dès lors, les clientes et clients qui ont vécu ce problème ont été pris en charge et nos équipes ont travaillé avec le fournisseur de services pour trouver une solution durable et éviter qu'une telle situation ne se reproduise», a affirmé la SAAQ dans un communiqué de presse.

La SAAQ a indiqué qu'elle avait également retiré les plages horaires des 1er, 2 et 3 janvier «afin d'éviter que sa clientèle ne soit confrontée au même problème».

«Pendant toute la période des Fêtes, la plateforme de prise de rendez-vous est restée accessible, permettant de réserver des rendez-vous après les jours fériés. Les services en personne ont été offerts selon les heures d'ouverture et les rendez-vous prévus ont été honorés.»

En date du 7 janvier, certaines succursales ont encore des difficultés avec la plateforme de prise de rendez-vous. «Une solution temporaire a été mise en place pour minimiser les effets sur la clientèle, un bandeau informatif a été ajouté sur notre site Web et nos équipes techniques poursuivent leur travail pour rétablir la situation», a indiqué la SAAQ.

Cette dernière a précisé que cette «interface de prise de rendez-vous» est une plateforme distincte de SAAQClic, le portail au cœur du virage numérique de la société d'État.

En plus d'un déploiement houleux au mois de février 2023, SAAQClic a fait couler énormément d'encre l'année dernière à la suite du rapport de la vérificatrice générale du Québec faisant état de dépassements de coûts faramineux et d'une mauvaise gestion du projet.

Le virage numérique de la SAAQ a déjà coûté près de 500 millions $ de plus que prévu et le coût total pourrait s'élever à 1,1 milliard $.

Une commission d'enquête, la commission Gallant, a été mise sur pied avec le mandat de faire la lumière sur les circonstances ayant mené à ce fiasco numérique et administratif.

Les anciens ministres des Transports Geneviève Guilbault et François Bonnardel, ainsi que le premier ministre François Legault, ont notamment témoigné lors de ces audiences qui se sont tenues du mois d’avril à celui d'octobre.

Le commissaire Denis Gallant a jusqu'au 13 février pour déposer son rapport.

 

