Financement sur deux ans pour ligne fédérale d'aide en cas de crise de suicide

Le gouvernement fédéral financera la ligne nationale d'aide en cas de crises de suicide pour deux années supplémentaires.

Les personnes de l'ensemble du pays peuvent appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 si elles vivent une crise suicidaire ou si elles s'inquiètent pour un proche.

La ligne d'aide a été lancée en novembre 2023 et, selon le gouvernement, elle a répondu à plus de 800 000 appels et messages textes depuis.

La ministre de la Santé, Marjorie Michel, a annoncé qu'Ottawa investira jusqu'à 120,2 millions $ pour maintenir le service pendant les deux prochaines années.

La ligne d'aide est gérée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale et un réseau d'organisations à travers le pays.

Les données de Statistique Canada montrent que près de 4500 personnes se suicident chaque année au pays.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne