Plusieurs foyers encore privés de courant

Froid mordant au Québec: pannes de courant et annulation de vols

durée 12h00
26 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Les températures glaciales perturbaient encore dimanche matin le trafic aérien dans l'est du pays, entraînant notamment l'annulation d'une vingtaine de vols au départ de Montréal, selon le site internet d'Aéroports de Montréal.

Plusieurs foyers étaient privés de courant à Montréal au réveil alors que la température ressentie était de - 29 degrés Celsius avec le facteur de refroidissement éolien.

Dimanche matin, vers 7h, Hydro-Québec recensait un peu plus de 18 320 adresses sans électricité, principalement à Montréal (14 781), où la situation s'était peu améliorée depuis la veille.

Vers 17h samedi, Hydro-Québec rapportait près de 30 000 pannes d'électricité à travers le Québec, touchant plus de 15 000 de ses clients dans la métropole.

La situation s'était toutefois nettement améliorée en Montérégie, où il ne restait plus que 121 adresses dans le noir au réveil dimanche, tandis qu'en Estrie, 1732 foyers et commerces étaient sans électricité.

Environnement et Changement climatique Canada avait maintenu plusieurs avertissements de froid dans la province avec un refroidissement éolien de - 35 degrés Celsius en matinée.

Après le froid mordant, une accumulation de 10 à 20 centimètres de neige était attendue dans le sud et l'est du Québec à compter de l'après-midi et jusqu'à lundi soir, selon les prévisions.

Il pourrait y avoir de la poudrerie par endroits, entraînant une visibilité réduite sur les routes.

