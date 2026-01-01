Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Il veut aussi améliorer l'efficacité du TAL

Québec propose un guichet pour la location de logements à loyer abordable ou modique

durée 18h00
12 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault veut prendre de nouvelles actions sur le front de l'habitation. Il souhaite notamment mettre en place un guichet de demandes de location de logements à loyer abordable ou modique, et améliorer l'efficacité du Tribunal administratif du logement (TAL).

Ces éléments s'inscrivent dans un nouveau projet de loi déposé par la ministre de l'Habitation, Caroline Proulx, à l'Assemblée nationale.

La pièce législative présentée mercredi par l'élue caquiste propose d'édicter une loi favorisant l'accès au logement ainsi que de modifier diverses dispositions concernant l'habitation.

L'éventuelle «Loi visant à favoriser l'accès aux logements» inclurait la notion de logement abordable.

«Cette loi établit les règles encadrant l'attribution et la location d'un logement à loyer abordable et permet que le loyer d'un logement à loyer abordable fasse l'objet d'une demande de fixation auprès du Tribunal administratif du logement», a indiqué la ministre au Salon rouge.

Le gouvernement propose la mise sur pied d'un guichet de demandes de location de logements à loyer abordable ou modique. Celui-ci doit permettre «l’appariement des demandeurs de location de logements avec les locateurs», peut-on lire dans le projet de loi.

Le guichet serait composé de deux registres de demandes de location, l'un pour les logements à loyer abordable et l'autre pour les logements à loyer modique.

La Société d'habitation du Québec serait l'organisme responsable de déployer ce guichet public.

Par son projet de loi, la ministre Proulx veut aussi «accroître l'efficacité du TAL». Le Tribunal pourrait interdire à une partie dont le comportement est «vexatoire ou quérulent» la possibilité d'introduire une demande ou un autre acte de procédure.

Le projet de loi prévoit également que le président du Tribunal peut obliger les parties à tenir une séance de conciliation.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un quart des Canadiens ont été victimes de fraude ou d'extorsion, selon un sondage

Publié hier à 9h00

Un quart des Canadiens ont été victimes de fraude ou d'extorsion, selon un sondage

Un Canadien sur quatre déclare avoir été victime de fraude ou d'extorsion, selon un nouveau sondage Léger. Ce coup de sonde, qui a été réalisé en ligne Eet pour lequel aucune marge d'erreur ne peut être attribuée, a été mené auprès de 1536 Canadiens entre le 6 et le 9 février 2026. Les résultats indiquent que 25 % des Canadiens ont été ...

LIRE LA SUITE
Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

Publié le 10 février 2026

Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

Le gouvernement fédéral compte augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles à travers le pays dans le cadre de sa nouvelle stratégie automobile. Ottawa prévoit de dépenser plus de 84 millions $ pour ajouter 8000 bornes de recharge pour véhicules électriques au parc existant, qui compte déjà plus de 30 000 ...

LIRE LA SUITE
Les médecins s’inquiètent des répercussions négatives de l’IA sur la santé

Publié le 10 février 2026

Les médecins s’inquiètent des répercussions négatives de l’IA sur la santé

Les Canadiens qui ont suivi des conseils d'intelligence artificielle en matière de santé sont cinq fois plus susceptibles d’avoir subi des effets néfastes que les autres, prévient un rapport de l'Association médicale canadienne dont La Presse Canadienne a pu prendre connaissance avant sa publication, mardi. La troisième édition de l’Étude de ...

LIRE LA SUITE