Avec le changement d'heure, on change les piles de ses détecteurs

Le passage à l’heure avancée se fera dans la nuit du 7 au 8 mars. À 2 h du matin, nous avancerons donc l'heure pour passer à l'heure avancée de l'Est et perdrons une heure de sommeil. Le changement d’heure nous rappelle qu’il est aussi temps de vérifier le bon fonctionnement de nos avertisseurs de fumée et d’en remplacer les piles.

Lors des dernières années, des personnes ont perdu la vie lors d’incendies. Dans la plupart des cas, l’avertisseur de fumée était soit inexistant ou défectueux. Soyez vigilant, ne laissez pas votre résidence sans protection, il en va de votre sécurité et celle de vos proches.

L’avertisseur de fumée est obligatoire en vertu de la réglementation en vigueur

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée, appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai. Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur.

Points importants à retenir

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.

Privilégiez les avertisseurs munis de piles au lithium puisqu’elles ont une durée de vie de 10 ans. Fiez‐vous également à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez‐le puisqu’il a probablement plus de 10 ans.