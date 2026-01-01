Grève, manif et autres, le «Communautaire à boutte» à compter de lundi

À compter de lundi, des groupes communautaires de tout le Québec se feront voir et entendre, parfois par des journées de grève, parfois par des activités populaires ou des manifestations, dans le cadre du mouvement «Le Communautaire à boutte».

Cette vague de mobilisation culminera par un rassemblement devant l'Assemblée nationale, à Québec, le 2 avril.

Différentes activités sont ainsi organisées, variant selon la région et l'organisme. Il peut s'agir d'un rassemblement devant un bureau de député, d'une distribution de tracts, d'une «marche funèbre», d'un envoi généralisé de curriculum vitae à un CIUSSS ou d'une soupe populaire devant un hôtel de ville.

Certains organismes vont aller jusqu'à fermer temporairement leur service ou à le modifier. Des piquets de grève pourront donc être dressés.

Le mouvement communautaire veut ainsi crier à l'aide en matière de financement et faire comprendre l'importance des services qu'il dispense, a expliqué en entrevue vendredi Mathieu Gélinas, co-porte-parole de «Communautaire à boutte».

«C'est sûr qu'il y aura un impact. C'est malheureux d'en être rendu là, mais il y aura évidemment des impacts, justement pour démontrer l'importance du milieu communautaire, qui, pour plusieurs, est quand même méconnu. On ne comprend pas nécessairement le rôle essentiel du milieu», a affirmé M. Gélinas.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne