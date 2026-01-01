Québec va affilier chaque Québécois à un CLSC pour améliorer l'accès aux soins

Chaque Québécois sera désormais affilié à un centre local de services communautaires (CLSC) de son territoire afin d'avoir une prise en charge près de son domicile. C'est ce qu'a fait savoir vendredi matin la ministre de la Santé en annonçant la Politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne.

«Pour concrétiser notre vision d'une première ligne proche de la communauté, nous allons faire en sorte que les CLSC puissent redevenir une porte d'entrée physique pour l'accès en première ligne pour toutes les personnes qui en auront besoin», a déclaré en point de presse la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, ajoutant que «les CLSC sont une fierté québécoise, une idée fondatrice de notre système public.»

De plus, d'ici cinq ans, le gouvernement vise à ajouter une centaine de «portes d'entrée intégrées» pour un total de 205 dans toutes les régions du Québec. À l'heure actuelle, 88 d'entre elles sont accessibles dans neuf régions.

Le Regroupement provincial des comités des usagers du Québec (RPCU) a réagi vendredi dans un communiqué de presse. Il estime que l'intention du gouvernement est bonne, mais dénonce l'échéancier qu'il s'est donné: «Les usagers du réseau ne peuvent pas se permettre d'attendre une décennie complète avant d'en voir les effets concrets».

La ministre Bélanger a également annoncé le déploiement de huit nouvelles cliniques IPS dans les régions du Bas-Saint-Laurent, des Laurentides, de la Gaspésie, de la Montérégie-Ouest, de Lanaudière, de Bellechasse-Sud, ainsi qu'en Estrie et à Montréal. D'ici 2030, on comptera donc 26 cliniques IPS au Québec.

Du même souffle, Mme Bélanger a indiqué que la plateforme Votre Santé serait bientôt déployée à plus grande échelle au Québec. Pour l'instant, deux projets pilotes de Votre santé ont été lancés dans la région du Bas-Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Donat.

«Nous sommes bien au fait que certains citoyens préfèrent utiliser des portes d'entrée numériques ou téléphoniques. C'est pourquoi j'annonce que nous allons déployer Votre santé qui est déjà lancée dans deux régions et qui deviendra bientôt la seule porte d'entrée numérique conviviale et efficace pour l'ensemble du Québec. Votre Santé est une plateforme qui réunit l'ensemble des services en ligne, notamment le Carnet Santé, Clic Santé et Rendez-Vous Santé ainsi qu'un outil technologique pour les autosoins», a précisé Mme Bélanger.

Le déploiement de la plateforme Votre santé était une promesse électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2022 qui parlait à l'époque de «véritable révolution» qui permettra aux Québécois «d’obtenir un rendez-vous médical en personne ou en télésanté en une seule étape simple et facile».

—

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne