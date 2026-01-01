Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Jusqu’en mars prochain

Le gouvernement fédéral débloque 673 millions $ pour Postes Canada

durée 09h00
11 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral accorde des centaines de millions de dollars à Postes Canada afin de maintenir à flot le service postal déficitaire pendant l’exercice financier en cours.

Un décret du Cabinet accorde à la société d’État en difficulté jusqu’à 673 millions $ afin qu’elle puisse répondre à ses besoins d’exploitation et de revenus jusqu’en mars prochain.

L’année dernière, Ottawa avait autorisé une injection de 1,03 milliard $ pour Postes Canada, suivie de 1 milliard $ supplémentaire sous forme de financement remboursable lorsque le montant initial s’est avéré insuffisant.

Ian Lee, professeur de commerce à l’université Carleton, estime que le service postal aura probablement besoin de plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires pour tenir le coup jusqu’à la fin de l’année, compte tenu de sa perte avant impôts sans précédent de 1,57 milliard $ en 2025.

Alors que les employés votent sur une convention collective après des années de conflits de travail et de baisse de la demande de courrier, Postes Canada affirme qu’elle doit se moderniser par l’intermédiaire de réformes comprenant des boîtes aux lettres communautaires et d’éventuelles fermetures de bureaux de poste.

Postes Canada et le syndicat s’affrontent depuis plus de deux ans sur les salaires et les changements structurels au sein de la société d’État, les employés ayant maintes fois organisé des piquets de grève.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’inflation s’est accélérée à 2,4 % en mars au pays, notamment en raison de l’essence

Publié le 20 avril 2026

L’inflation s’est accélérée à 2,4 % en mars au pays, notamment en raison de l’essence

Le taux d’inflation annuel a bondi de plus d’un demi-point de pourcentage en mars au pays, selon Statistique Canada, notamment parce que la guerre en Iran a fait flamber les prix de l’essence. L’inflation est passée de 1,8 % en février à 2,4 % en mars à l’échelle nationale. Avant la publication des données, lundi, les économistes anticipaient un ...

LIRE LA SUITE
Des agriculteurs demandent à Hydro-Québec de suspendre son appel d'offres éolien

Publié le 26 mars 2026

Des agriculteurs demandent à Hydro-Québec de suspendre son appel d'offres éolien

Des agriculteurs, des élus municipaux et des travailleurs d'Hydro-Québec unissent leurs voix pour dénoncer les projets d’implantation d’éoliennes en terres agricoles et demandent à Hydro-Québec de suspendre son appel d'offres éolien prévu au début du mois d'avril. Les terres agricoles n'occupent que 2 % du territoire québécois et pourtant, ...

LIRE LA SUITE
Les changements climatiques pourraient menacer les bourdons

Publié le 12 mars 2026

Les changements climatiques pourraient menacer les bourdons

Différents mécanismes biologiques permettent aux reines bourdons de survivre pendant plusieurs jours au printemps, quand le sol où elles ont passé l'hiver dégèle et se gorge d'eau en raison de la pluie, ont constaté des chercheurs de l'Université d'Ottawa. Les travaux de l'équipe du professeur Charles-Antoine Darveau ont ainsi démontré que les ...

LIRE LA SUITE