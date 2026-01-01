Hantavirus: l'Agence de la santé publique confirme le test positif d'un Canadien

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé dimanche, au moyen d’analyses en laboratoire, un cas de contamination par la souche des Andes de l'hantavirus.

Ce cas avait été signalé la veille par l’administratrice provinciale de la santé de la Colombie-Britannique et concernait un passager du navire de croisière MV Hondius.

Des échantillons provenant de la Colombie-Britannique ont été envoyés au Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l’ASPC à Winnipeg pour des analyses de confirmation.

Samedi, l’échantillon d’une personne a été confirmé positif. Une deuxième personne, qui voyageait avec le cas confirmé, a obtenu un résultat négatif au LNM. Aucun autre cas n’a été identifié à ce jour.

L’ASPC souligne que tous les contacts à risque élevé sont isolés et continueront d’être suivis de près par les autorités locales de santé publique.

L’ASPC, la province de la Colombie-Britannique et les autorités locales de santé publique travaillent ensemble pour veiller à ce que toutes les mesures de santé publique continuent d’être respectées afin de protéger la santé de la population canadienne.

Dans un communiqué, l’ASPC rappelle que «le risque global pour la population générale au Canada associé à l’éclosion dans le navire de croisière MV Hondius demeure faible à l’heure actuelle» et que tous les cas confirmés à ce jour concernaient des passagers ou des membres d’équipage du MV Hondius. «Compte tenu de la gravité de ce virus, nous adoptons une approche prudente afin d’assurer la protection des Canadiennes et des Canadiens», indique l’ASPC.

L’information a été transmise à l’Organisation mondiale de la Santé dans le cadre du Règlement sanitaire international.

«Nous tenons à remercier les autorités de santé publique et le personnel de première ligne de la Colombie-Britannique pour les soins dévoués qu’ils fournissent et pour leur gestion continue de la situation, ainsi que les passagers pour leur coopération avec les consignes de santé publique visant à assurer la sécurité de tous», a déclaré la Dre Joss Reimer, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

L’ASPC assure qu’elle continuera de surveiller la situation de près, de fournir des conseils et un soutien aux partenaires provinciaux et territoriaux en santé publique, et de communiquer des mises à jour au besoin.

La Presse Canadienne