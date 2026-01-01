Un nouveau test pour détecter le cannabis peu après la consommation

Un nouveau dispositif permettant de détecter le cannabis dans l’haleine dans les heures suivant la consommation est désormais accessible au Québec.

Le Cannabix Marijuana Breath Test est comparable à l’alcootest, mais adapté au cannabis. Cet outil fabriqué au Canada va détecter le THC (principal composé psychoactif du cannabis) dans l’haleine d'une personne qui aurait consommé du cannabis quatre heures plus tôt, soit la période la plus critique en matière d’altération des capacités.

Alco Prevention Canada, l'un des principaux distributeurs canadiens d'alcootests et de tests de dépistage de drogues, a annoncé dans un communiqué mercredi qu'une solution était attendue depuis plusieurs années par différents milieux. L'entreprise indique que depuis la légalisation du cannabis au pays, les employeurs, les institutions et les organisations de sécurité sont confrontés à l'absence d’«outil fiable permettant de détecter une consommation récente et d’évaluer l’état réel d’un individu au moment présent».

Selon l'entreprise, les méthodes de dépistage disponibles avaient jusqu'à présent certaines lacunes. Elles peuvent indiquer une consommation remontant à plusieurs jours sans lien direct avec une altération des capacités au moment du test.

«Ça fait dix ans que je travaille chez Alco Prevention et ça fait dix ans qu'on se fait demander ce genre d'équipement, commente en entrevue la directrice d'Alco Prevention Canada, Josée Lacasse. Je pense que la force du produit au Québec, c'est que la légalisation du cannabis a créé un effet où les entreprises vont nous dire régulièrement: ''je suspecte une consommation d'un employé, mais il me dit qu'il a consommé la veille''. Donc, ce test-là va permettre de savoir si la consommation s'est faite dans les dernières heures ou dans les 8 à 12 heures. Donc, c'est très différent de ce qu'on a sur le marché présentement.»

Concrètement, la personne qui utilise le test va souffler sur un embout, mais le résultat ne sera pas instantané. Il sera connu dans les 24 à 48 heures. « À l'intérieur, vous avez deux tests, donc chaque fois qu'un test est fait, il vient avec deux expertises, deux analyses, pour éviter les erreurs», ajoute Mme Lacasse.

Elle mentionne que son entreprise travaille de près avec les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), les maisons des jeunes, les municipalités et les corps policiers. Pour l'instant, il n'y a pas de services de police au Québec qui ont demandé le dispositif de dépistage, mais c'est seulement le début du lancement officiel, fait valoir Mme Lacasse.

«On espère pouvoir offrir ce type de produit aux corps policiers du Québec, dit-elle, mais c'est tellement compliqué. On arrive souvent avec des produits innovants, des produits qui sont avec des études, des certifications, et c'est difficile de rentrer dans ces milieux-là. Mais c'est certain qu'on espère avoir l'intérêt.»

Présentement, Alco Prevention a eu plusieurs demandes de la part des entreprises. Le produit est aussi utilisé ailleurs au pays, par exemple au Nouveau-Brunswick par une compagnie privée.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne