Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Société

Sondage effectué en ligne, du 17 février au 11 mars

Pouvoir d’achat: 86 % des Québécois ont des soucis financiers, selon Centraide

Pouvoir d’achat: 86 % des Québécois ont des soucis financiers, selon Centraide
Photo: La Presse Canadienne
durée

La très grande majorité des Québécois ressentent de l’anxiété financière. Pour les plus vulnérables, cette pression hypothèque leur avenir et leur santé, déplore la présidente et directrice générale de Centraide, Tasha Lackman.

Peu nombreux sont les Québécois qui ont l’esprit libre de tout souci financier. Ils sont 86 % à ressentir de l’anxiété financière, selon un sondage effectué en ligne, du 17 février au 11 mars, par la firme Léger pour le compte de Centraide du Grand Montréal.

Parmi les 2003 répondants, 48 % affirment ressentir de l’anxiété «modérée ou supérieure», selon la mesure de l’indice d’anxiété financière de Centraide dévoilé mardi.

La précarité a des «impacts profonds» sur de nombreux Québécois, constate Mme Lackman, en entrevue.

Elle note qu’il est difficile pour les personnes en situation de pauvreté de se projeter dans l’avenir. La précarité nuit à leur capacité d’épargner pour la retraite ou de se requalifier dans un autre travail.

Près du tiers des Québécois vivent de l’insécurité alimentaire, une donnée qui s’est détériorée depuis l’an dernier.

Les résultats de l’enquête démontrent que la pauvreté est un enjeu systémique et que le gouvernement doit trouver des moyens d’augmenter les revenus de plus vulnérables et apporter un soutien à long terme aux organismes communautaires.

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Usage des animaux en recherche: le Canada entre dans l'ère de la transparence

Publié à 16h00

Usage des animaux en recherche: le Canada entre dans l'ère de la transparence

L’utilisation d’animaux dans la recherche scientifique, une question fort délicate s’il en est, fera désormais l’objet d’une plus grande transparence au Canada. De nombreuses organisations canadiennes de recherche scientifique, dont plusieurs au Québec, annoncent avoir signé un accord sur une communication ouverte et proactive ...

LIRE LA SUITE
Une découverte de Polytechnique pourrait réduire la consommation d'énergie de l'IA

Publié à 14h00

Une découverte de Polytechnique pourrait réduire la consommation d'énergie de l'IA

Une équipe de Polytechnique Montréal a identifié un nouveau matériau organique qui pourrait augmenter de manière significative la performance des puces photoniques, sans pour autant nécessiter de modifications majeures aux infrastructures déjà en place. Cela pourrait un jour réduire la consommation d'électricité des centres de données et ...

LIRE LA SUITE
Ottawa adopte une loi qui criminalise la stérilisation forcée

Publié à 12h00

Ottawa adopte une loi qui criminalise la stérilisation forcée

La Chambre des communes a adopté une loi très attendue qui érige en infraction pénale la stérilisation forcée ou sous la contrainte. La loi stipule que la stérilisation sans consentement légal constitue une agression grave, passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement. Les survivants et les défenseurs de cette cause militent ...

LIRE LA SUITE