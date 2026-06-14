Québec lève totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt

Le ministère de la Sécurité intérieure du Québec a annoncé samedi qu'il avait levé totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans la province.

La décision est entrée en vigueur dès 9 h, samedi.

Le ministère a indiqué que la décision avait été prise en collaboration avec la SOPFEU.

Le ministère de la Sécurité intérieure avait interdit le 9 juin les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité en raison des conditions qui sévissaient alors.

Jeudi, la SOPFEU avait indiqué que le danger d'incendie demeurait «élevé» à «extrême» sur plusieurs secteurs du Québec. Cependant, il ajoutait que des changements aux conditions climatiques devraient contribuer à améliorer la situation.

Samedi, il mentionnait que la dépression demeurait quasi stationnaire et continuait d’affecter la province avec des averses et des orages, principalement sur l’ouest et le centre du Québec en après-midi.

La SOPFEU rapporte depuis le début de la saison de protection 202 incendies ayant touché 194 hectares. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 241 incendies pour 108 164 hectares de forêt brûlés.

La Presse Canadienne