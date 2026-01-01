Un épisode de chaleur est attendu cette semaine dans le sud du Québec

Plusieurs régions du sud du Québec seront confrontées à un épisode de chaleur à compter du milieu de la semaine, prévient Environnement Canada, alors que la température ressentie pourrait dépasser 40.

L'agence fédérale a publié lundi matin un bulletin météorologique spécial pour signaler que du temps chaud et humide est attendu de mercredi à samedi dans de nombreux secteurs du sud de la province.

Pour ces journées, les prévisions d'Environnement Canada font état de maximums compris entre 30 et 33 degrés Celsius pendant la journée, avec des valeurs d’humidex se situant entre 40 et 44. La nuit, le mercure devrait rester près de 20 degrés Celsius.

Le bulletin météorologique couvre, en tout ou en partie, l'Outaouais, Lanaudière, Montréal, Laval, les Laurentides, la Montérégie, le Centre-du-Québec et l'Estrie.

Selon Environnement Canada, de telles températures peuvent causer de l'épuisement ou des coups de chaleur, surtout chez les personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées ou celles vivant avec certaines conditions médicales.

Météomédia a fait des prévisions similaires, soulignant que le sommet de cette vague de chaleur sera atteint mercredi et jeudi.

La journée de mercredi sera donc particulièrement à surveiller, puisque le 1er juillet est le traditionnel jour de déménagement au Québec.

La Presse Canadienne