La Légion royale canadienne célèbre son 100e anniversaire

La Légion royale canadienne célèbre à la fois son 100e anniversaire et ce qu'elle qualifie d'afflux de nouveaux adhérents.

La gouverneure générale, Louise Arbour, participera vendredi matin à une cérémonie commémorative au Mémorial national de guerre à Ottawa pour marquer cet anniversaire.

Elle prononcera une brève allocution et déposera une gerbe au cours de la cérémonie.

Vendredi après-midi, à l'hôtel de ville d'Ottawa, Postes Canada dévoilera un nouveau timbre célébrant cet anniversaire.

La Légion royale canadienne a été créée après la Première Guerre mondiale, alors que les soldats rentrant chez eux blessés et traumatisés avaient besoin d’aide, notamment financière et en matière de logement. Elle a été officiellement constituée en juillet 1926.

Au cours du siècle dernier, la mission de l’organisation s’est élargie au-delà de l’aide aux anciens combattants et à leurs familles pour inclure la sensibilisation du public aux sacrifices consentis par les soldats canadiens, a indiqué la porte-parole de la Légion, Nujma Bond.

Depuis des décennies, a-t-elle ajouté, la Légion organise la cérémonie nationale du Jour du Souvenir à Ottawa, tandis que de nombreuses cérémonies de moindre envergure sont organisées par les différentes sections locales de la Légion.

«La dimension communautaire de la Légion est considérable, a-t-elle noté. Dans de nombreuses localités, en particulier les plus petites, les sections de la Légion constituent le cœur de la communauté. C’est là que les gens se rendent parfois pour se marier ou simplement pour retrouver un peu de convivialité et partager un repas.»

«Elles ont pris de l’importance au point de jouer désormais un rôle très important dans tout le pays», a-t-elle souligné.

La Légion compte environ 300 000 membres et plus de 1350 sections dans des localités partout au Canada, de Happy Valley-Goose Bay, à Terre-Neuve, à Prince George, en Colombie-Britannique.

Cette année, la Légion propose une adhésion gratuite à toute personne souhaitant la rejoindre, a expliqué Mme Bond.

Au cours du premier semestre, a-t-elle précisé, 100 000 personnes ont rejoint l’organisation.

«Si l’on considère les 100 dernières années, il y a eu des hauts et des bas, et cela a également été le cas ces derniers temps, mais en ce moment, le nombre d’adhérents est en forte hausse, a-t-elle mentionné. C’est vraiment gratifiant et incroyable de voir cela.»

Mme Bond a précisé que la plupart des membres sont d’anciens combattants ou des proches d’anciens combattants, bien que l’adhésion soit ouverte à tous.

«Nous sommes impatients d’aborder le prochain siècle avec cet effectif solide et de découvrir ce que l’avenir nous réserve», a-t-elle ajouté.

Partout au pays, les sections de la Légion célèbrent cet anniversaire cette semaine par des cérémonies locales, des dîners et d’autres événements spéciaux.

Scott Maxwell, directeur général de Wounded Warriors Canada, a affirmé que la Légion royale canadienne contribuait à soutenir les organisations d’anciens combattants à travers le Canada, y compris la sienne.

«Les commandements provinciaux nous versent chaque année des centaines de milliers de dollars en Ontario pour nous aider à mettre en relation d’anciens combattants avec des chiens d’assistance», a-t-il indiqué.

Sans les sections de la Légion réparties dans tout le Canada, a ajouté M. Maxwell, il serait facile pour les gens d’oublier l’histoire des forces armées.

«C’est en quelque sorte un pilier de la communauté du souvenir, a-t-il soutenu. C’est un élément assez important de notre capacité, en tant que pays, à nous souvenir.»

Catherine Morrison, La Presse Canadienne