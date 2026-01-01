Fin de l'éclosion de rougeole au Québec

La plus récente éclosion de rougeole au Québec, dont les premiers cas ont été déclarés au début de l'été, est officiellement terminée. Au total, 28 cas ont été recensés, ce qui suggère que la propagation du virus a été limitée.

Pour chaque cas de rougeole déclaré au Québec, une enquête de santé publique est réalisée afin de déterminer l'origine de l'infection pour pouvoir ainsi identifier les personnes à risque d'avoir été exposées au virus et les contacter pour qu'elles surveillent leurs symptômes.

Pour lutter contre la rougeole, la santé publique rappelle à la population que la meilleure façon de se protéger contre ce virus extrêmement contagieux est de se faire vacciner.

Selon les critères du ministère de la Santé, pour que la fin d’une éclosion de rougeole soit déclarée, il faut attendre que 32 jours se soient écoulés après la présence du dernier cas contagieux dans un milieu au Québec.

Comme le dernier cas de rougeole au Québec remonte au 1er juillet, les 32 jours ont été écoulés.

La durée de la fin de l'éclosion est déterminée sur la base de deux périodes d’incubation moyenne de la maladie (deux fois 14 jours) plus la période maximale de transmissibilité de quatre jours après l’apparition de l’éruption cutanée.

Il s'agit de la quatrième éclosion au Québec depuis 2024. En tout, 130 cas ont été déclarés pour ces quatre éclosions, selon le rapport de surveillance de la rougeole du gouvernement du Canada. Ces données comprennent certains cas de rougeole déclarés au Québec qui concernent une personne qui ne réside pas au Canada.

La première éclosion au Québec, qui avait commencé en février 2024, avait duré environ quatre mois et 51 cas avaient été confirmés, ce qui faisait du Québec l’épicentre de la transmission de la rougeole à l’échelle du pays. On recensait 77 cas de rougeole dans tout le Canada à ce moment-là.

Depuis, la situation a changé. En 2025, l'Ontario et l'Alberta étaient de loin les provinces les plus touchées par la propagation de la rougeole, dépassant chacune les 2000 cas sur leur territoire.

En 2026, en date du 18 juillet, 1107 cas de rougeole ont été déclarés au Canada.

Du côté américain, la situation s'est empirée, le pays faisant face à sa pire épidémie en 35 ans. En date du 30 juillet, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, 2371 cas ont été enregistrés aux États-Unis.

—

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne