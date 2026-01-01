Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Il passera six mois à bord de la Station spatiale

5 choses à savoir sur l'astronaute canadien qui rejoint l'équipage Crew 13 de la NASA

durée 18h00
4 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Joshua Kutryk, originaire de Fort Saskatchewan, en Alberta, passera six mois à bord de la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission «SpaceX Crew 13» de la NASA.

Quelques mois après le survol lunaire d'Artemis II, un autre astronaute canadien se prépare pour une mission spatiale.

Joshua Kutryk, de l'Agence spatiale canadienne, est l'un des quatre membres affectés à la mission SpaceX Crew 13 de la NASA.

L'équipage passera six mois à bord de la Station spatiale internationale pour mener des expériences sur la santé et effectuer des travaux de maintenance.

Voici cinq choses à savoir sur Joshua Kutryk.

1. Joshua Kutryk rêvait d’aller dans l’espace lorsqu’il grandissait dans une exploitation bovine de l’est de l’Alberta, qu’il décrit comme «bien loin d’ici et de cette mission».

2. Il a servi comme pilote de chasse sur CF-18 à Bagotville, au Québec, de 2007 à 2011, et a été déployé en Libye et en Afghanistan. Il a ensuite travaillé comme pilote d’essai à Cold Lake, en Alberta, jusqu’en 2015. Joshua Kutryk explique qu’en tant que pilote et astronaute, il adore faire fonctionner des systèmes dans des environnements à haut risque et aux conséquences importantes.

3. L’épouse de M. Kutryk est actuellement enceinte de leur troisième enfant et devrait accoucher pendant qu’il se trouvera à la Station spatiale internationale. L’Agence spatiale canadienne précise que des équipes sont en place pour soutenir la famille.

4. Il n’est que le quatrième Canadien à effectuer une mission de longue durée à bord de la Station spatiale internationale. David St-Jacques, le dernier Canadien à avoir séjourné à la station spatiale, est revenu sur Terre en 2019 après une mission de 204 jours.

5. Joshua Kutryk deviendra le premier astronaute de l’Agence spatiale canadienne à participer au programme Commercial Crew de la NASA, mené en partenariat avec des entreprises privées américaines telles que Boeing et SpaceX.

Erika Morris, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un manque de connaissances sur les jeux vidéo freinerait leur utilisation éducative

Publié le 2 août 2026

Un manque de connaissances sur les jeux vidéo freinerait leur utilisation éducative

Un manque de connaissances et de renseignement vis-à-vis des jeux vidéo limiterait leur utilisation dans un contexte éducatif, semblent montrer les recherches d'Amélie Vallières, étudiante au doctorat en éducation à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Dans son étude, l'étudiante a cherché à mettre en avant la façon dont les jeux vidéo ...

LIRE LA SUITE
Le Québec est le cancre mondial pour mourir naturellement de vieillesse chez soi

Publié le 2 août 2026

Le Québec est le cancre mondial pour mourir naturellement de vieillesse chez soi

L’augmentation constante des demandes d’aide médicale à mourir (AMM) a fait du Québec le champion mondial de cette pratique, qui représentait 7,9 % des décès en 2024-2025, mais le Québec fait figure de cancre international quant à la possibilité de mourir dignement de vieillesse à la maison. La proportion de décès naturels à domicile au Québec, ...

LIRE LA SUITE
Des anticorps pourraient inhiber la lutte contre le cancer

Publié le 29 juillet 2026

Des anticorps pourraient inhiber la lutte contre le cancer

Certains anticorps pourraient empêcher le système immunitaire de combattre efficacement le cancer, tandis que d'autres pourraient freiner la progression de la maladie, croient des chercheurs internationaux qui s'intéressent au phénomène dans le cadre d'un projet de 25 millions $ US baptisé ATLAS. Cela pourrait expliquer, par exemple, pourquoi ...

LIRE LA SUITE