On « relâche » en ski !

À quelques jours du début de la semaine de relâche pour bien des familles québécoises, les stations de ski se préparent à accueillir les petits et grands skieurs sur leurs pentes. Les jeunes québécois méritent bien une pause en plein air loin des écrans, tout comme leurs parents, et l’activité hivernale par excellence est bien sûr : le ski et la planche à neige !

Débutants, intermédiaires ou avancés, tous pourront prendre – ou reprendre – goût au plaisir de la glisse durant le congé de la relâche scolaire. Partez à la découverte de plus de 70 stations de ski, parcourez les sentiers des toutous, des sous-bois animés, des pistes colorées et bien plus encore ! Envie de vous initier ? Des forfaits d’initiation sont offerts pour les néophytes désirant découvrir le ski ou la planche à neige. Les familles seront ravies de savoir que certains camps de la relâche reprennent cette année : les enfants pourront y découvrir une tonne d’activités à faire avec leurs amis, dans un cadre sécuritaire.

« En plus de l’annonce récente de la reprise des sports, il y a une activité indémodable et incontournable à faire en famille pendant la relâche et c’est définitivement le ski. Les conditions sont fabuleuses partout en province, il ne faut pas manquer ce bel hiver qu’on vit présentement sur les pistes. Dans les semaines à venir, le meilleur du ski est à notre portée et je compte bien en profiter avec ma femme et mes enfants parce que nous sommes privilégiés d’avoir un aussi grand terrain skiable au Québec », déclare Patrice Bélanger, porte-parole de l’Association des stations de ski du Québec.

Mis à part le ski, plusieurs activités inusitées sont au menu dans les stations de ski du Québec : glissades sur tubes, fatbike et raquette sont parmi les plus répandues, mais lorsqu’on veut réellement sortir du quotidien, le ski de soirée est une expérience à essayer ! Offert dans plus de 45 stations de ski dans presque toutes les régions de la province, le ski de soirée permet de skier la nuit tombée, avec une série de lumières éclairant les pistes, dans une ambiance tout à fait spéciale. En plus, le ski de soirée permet de profiter des pentes moins achalandées et de tarifs réduits sur le prix du billet.

Mesures sanitaires : à quoi s’attendre lors d’une journée en ski ?

Les skieurs doivent penser à réserver leurs billets à l’avance (sur la Boutique maneige ou sur le site web des stations de ski) et consulter les consignes sanitaires en vigueur à la station de ski au moment de la visite.

Visionnez la vidéo Skiez bien, soyez bien et consultez le tableau des mesures sanitaires de l’ASSQ.