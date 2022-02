216 500 $ en bourses à 75 étudiants-athlètes grâce au Défi 808 Bonneville 2021

Grâce à la 5e édition du Défi 808 Bonneville, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) annonce l’octroi de 216 500 $ en bourses individuelles à 75 étudiants-athlètes émérites de la part de 27 parrains ou partenaires de l’événement à succès.

Rappelons que le dernier Défi 808 Bonneville a été organisé les 17 et 18 septembre 2021, à Mont-Tremblant. Cette 5e édition, présentée par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Québecor et Samson Groupe Conseil, membre du groupe Lussier Dale Parizeau, avait été un franc succès avec une récolte de 450 000 $.

Hier midi, lors d’une présentation sur Zoom, les commanditaires présentateurs Fenplast (18 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $), les partenaires majeurs Bonneville (56 000 $), Planète Courrier (32 000 $), Cogeco Média (18 000 $) et Québecor (12 000 $) ainsi que 21 autres parrains ou partenaires ont pu remettre leurs bourses et rencontrer virtuellement les étudiants-athlètes qu’ils parrainent.

Ce qu’ils ont dit :

« L’édition 2021 du Défi 808 Bonneville m’a ému à nouveau. De voir 325 participants se lancer un défi, sortir de leur zone de confort, s’entraîner et adopter de saines habitudes de vie pour réussir à franchir la ligne d’arrivée me rend très heureux. En prime, nous pouvons aujourd’hui récompenser les efforts académiques et sportifs de pas moins de 75 étudiants et étudiantes-athlètes! Les 26 autres parrains et partenaires qui m’accompagnent peuvent eux aussi être bien fiers de contribuer à leur propre bien-être et à celui des boursiers et boursières qu’ils soutiennent. »

- Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste

« Le Défi 808 Bonneville est une façon pour les parrains et partenaires de concrétiser un geste philanthropique de grande valeur. Tout d’abord pour eux et leur personnel, qui ont la chance de relever un défi sportif sain et plaisant tout en côtoyant de nombreux bousiers et boursières. Ensuite, en appuyant financièrement et moralement de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes dans leurs quêtes, tant académiques que sportives. Chaque année, les résultats des efforts mis dans l’organisation de cet événement cycliste grand public sont très tangibles et toujours extrêmement satisfaisants. »

- Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence

Tableau des 75 récipiendaires de bourses en lien avec le Défi 808 Bonneville 2021