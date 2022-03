Le député Jean-Bernard Émond remet 13 200 $ à différents organismes sportifs et de loisirs de la région

Le député Jean-Bernard Émond à d’octroyé 13 200 $ issu de son budget discrétionnaire à différents organismes sportifs et de loisirs de la circonscription de Richelieu afin de les soutenir dans la relance de leurs activités.

« Après un rude hiver, je me réjouis de la reprise des sports et loisirs pour les jeunes et les adultes de tous âges. En effet, bien que la pandémie ait eu son lot d’inconvénients, cette reprise fera certainement un bien fou à toute la population. De plus, les Journées de la persévérance scolaire, qui se déroule du 14 au 18 février, nous rappellent l’importance des activités extracurriculaires dans la motivation des élèves du primaire, du secondaire, de la formation aux adultes ainsi qu’aux élèves des cycles supérieurs. Il est primordial d’encourager cet engagement afin de promouvoir la réussite scolaire tout en favorisant une bonne santé physique et mentale. Je tiens donc à remercier toux ceux et celles qui ont à cœur le bien-être de nos jeunes et qui travaillent d’arrache-pied afin de leur offrir des activités qui sont source de motivation et de fierté », déclare le député Jean-Bernard Émond.

Le programme Soutien à l’action bénévole aide financièrement les organismes qui s’efforcent de combler les besoins de leur communauté dans les secteurs du loisir, du sport ou de l’action communautaire. Le projet soumis peut concerner l’organisation d’une activité, l’achat d’équipement léger ou le soutien aux projets d’aide à la communauté.