Tarifs d'Hydro: Legault promet une compensation, mais exclut un gel tarifaire

Lors de la rencontre technique des membres de la Table nationale de la faune (TNF), organisée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a été informée du bilan des deux premières années du plan de gestion du cerf de Virginie au Québec. C’est à la suite des questionnements légitimes de nombreux chasseurs que le MFFP a décidé de convoquer les partenaires à une rencontre exceptionnelle le 1er mars dernier et de présenter les résultats des deux premières années du plan de gestion du cerf. Le ministère a démontré qu’il n’y avait pas de nécessité d’apporter des modifications en urgence pour assurer la conservation de la population de cerfs.