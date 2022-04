Le retour de la Classique de Golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier

Après deux éditions reportées en raison de la pandémie, la Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier aura enfin lieu le 17 juin prochain, au Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes.

« Nous avons vraiment hâte de retrouver notre monde », affirme Myriam Arpin, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, organisme hôte de ce prestigieux tournoi de golf depuis 2008.

C’est habituellement en décembre que l’équipe de la Fondation s’active pour mettre sur pied ce rendez vous annuel qui est devenu, au fil des ans, un incontournable dans la région. Malgré un léger retard dans l’organisation de l’événement, l’organisme pourra rattraper le temps perdu : « Au retour des Fêtes, tout était encore incertain. On venait d’écourter la campagne de l’Opération Nez rouge à cause du variant Omicron. On avait plusieurs défis devant nous puisque la pandémie a laissé des traces auprès de nos fournisseurs… Mais après 12 éditions couronnées de succès, entre 2008 et 2019, et avec des partenaires de confiance, on sera en mesure de recréer un rendez-vous aussi magique », mentionne Myriam Arpin.

François Beauchemin, adjoint au directeur du développement des joueurs des Ducks d’Anaheim, Marc André Fleury, du Wild du Minnesota, et Anthony Beauvillier, des Islanders de New York, vous suggèrent donc d’entourer le 17 juin 2022 sur votre calendrier dès maintenant, puisque le tournoi attire un grand nombre de participants depuis sa création et ne cesse de gagner en popularité.

« Attendez-vous à retrouver les petites attentions que nous avions sur notre parcours de golf, mais nous vous réservons aussi quelques belles surprises… C’est aussi ça l’après-pandémie », ajoute Patricia Salvas, présidente du conseil d’administration de la Fondation. Le formulaire d’inscription sera envoyé aux fidèles participants du tournoi, par courriel, au cours des prochains jours et les informations seront mises en ligne par la suite.

Rappelons que La Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier permet à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy de financer différents projets pédagogiques, technologiques et parascolaires, notamment la remise de bourses d’études, le soutien aux Rebelles Hockey et l’aide financière aux étudiants les plus vulnérables. Après deux ans d’incertitude, les étudiants ont besoin, plus que jamais, d’appui et d’encouragement.