Décès de Mike Bossy à l'âge de 65 ans

Un tout nouveau balado intitulé PLEIN MON CASQUE, animé par le pilote automobile bien connu Bertrand Godin, permettra au public d’être à la fine pointe de l’actualité dans l’univers du sport automobile. De la Formule E jusqu’à la Formule 1 en passant par le Nascar et les courses sur terre battue, tous les circuits seront scrutés par Bertrand Godin, ce qui lui permettra de faire découvrir aux auditeurs les multiples facettes de la course automobile et des sports motorisés. À chaque épisode, un invité se joindra à Godin pour parler de course, de vitesse et de passion. Une multitude de thèmes seront abordés avec passion et humour, mais surtout, avec l’expertise qui se doit pour démystifier certaines facettes encore méconnues du sport automobile d'ici et d'ailleurs. « C’est un véritable privilège pour moi de me retrouver à la barre de cette belle vitrine pour la scène du sport automobile d’ici et d’y rejoindre le public fidèle et passionné qui me suit depuis plus de 30 ans via mes différents projets sur pistes et hors pistes. Entouré de passionnés de sport automobile et d’une foule d’acteurs du milieu que j’affectionne, je souhaite, avec ce balado, vulgariser plusieurs aspects du sport et contribuer à une meilleure démystification du milieu.», fait valoir Bertrand Godin. Produite par Léo Films, la série PLEIN MON CASQUE sera réalisée par Pierre F. Chenier. Tous les épisodes en baladodiffusion auront une durée d’une trentaine de minutes et seront offerts sur YouTube, Facebook, Spotify, Apple podcasts, sans oublier bien sûr le site web de Bertrand Godin. Rendez-vous dès le 3 avril 2022 13h, pour le premier balado de la série PLEIN MON CASQUE.