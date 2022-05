La saison compétitive de Golf Québec se poursuit en juin

La saison compétitive de Golf Québec est maintenant bien lancée. De nouveau, en juin, les golfeuses et les golfeurs amateurs de la province seront fort occupés avec la présentation d’événements partout à travers la province.

Le Circuit provincial féminin présenté en collaboration avec belairdirect prendra officiellement son envol dans le cadre du Championnat provincial mid-amateur féminin présenté du 14 au 16 juin au club de golf des Bois-Francs.

Nous pourrons y voir à l’œuvre Marie-Thérèse Torti (Vallée du Richelieu) qui a remporté le titre à quatre reprises (2004, 2007, 2016, 2018) et dont l’intronisation au Temple de la renommée du golf du Québec sera célébrée le 31 mai.

Par la suite, le 20 juin, les dames auront la chance de visiter le prestigieux Mount Bruno Country Club où la Coupe Debby Savoy Morel fera son retour après l’annulation de ses deux dernières éditions.

De nouveau, Marie-Thérèse Torti (vallée du Richelieu) y défendra son titre sénior. Cet événement s’inscrit dans la Série Jocelyne Bourassa dont l’Ordre de mérite sert à identifier les joueuses qui seront exemptées en vue des championnats féminins amateur et sénior canadiens. La soirée se terminera avec un souper et une présentation spéciale faite à la mémoire de la Grande Dame du golf, Jocelyne Bourassa.

Finalement, du 28 juin au 1er juillet 2022, le Golf Château-Bromont et la ville de Bromont seront le théâtre du Championnat féminin ORORO de la PGA du Canada, qui sera organisé par Golf Québec et la PGA du Canada et qui accueillera jusqu’à 156 joueuses. En plus de se disputer le trophée Lorie Kane, la gagnante se verra offrir une exemption convoitée pour l’étape canadienne de la LPGA, soit l’Omnium féminin CP. Nos golfeuses amateures auront le défi d’y croiser un contingent de très haut niveau.

Tournois masculins

Après l’Omnium printanier, le circuit provincial masculin présenté en collaboration avec belairdirect amènera les compétiteurs au club de golf Le Drummond pour la présentation du Championnat partie par trous masculin du 31 mai au 3 juin. Danny Turbide (Royal Québec) y sera pour défendre son titre sénior acquis en 2020. Quelques nouveautés seront remarquées cette année alors qu’une nouvelle formule de jeu de style interclubs sera proposée dans le premier volet de l’événement. Les joueurs seront séparés en groupe de neuf pour disputer trois rondes en deux jours. La troisième journée sera dédiée à la traditionnelle compétition en partie par trous.

À compter du 6 juin, de nombreux Québécois tenteront leur chance sur la scène américaine dans les épreuves de qualifications de l’Omnium des États-Unis et du US amateur.

Chez nous, après deux années d’absence, le Championnat provincial mid-amateur masculin fera un retour bien attendu au club de golf des Bois-Francs du 14 au 16 juin. L’équipe amateur du Québec y sera identifiée pour la compétition interprovinciale du Championnat canadien mid-amateur masculin.

Pour conclure le mois, le tournoi Alexandre de Tunis se disputera au Rideau View Country Club les 27 et 28 juin. Il s’agit de la première étape de la Triple couronne masculine dont l’Ordre de mérite sert à identifier les membres d’Équipe Québec en vue du Championnat canadien amateur masculin. La participation du champion défendant, Christopher Vandette (Kanawaki/Équipe Canada), reste à confirmer.

Tournois juniors

La saison junior se poursuivra ce mois-ci avec trois rondes de qualification pour les Jeux d’été du Québec toutes présentées le 5 juin en fonction des régions respectives des jeunes athlètes âgés de 13 à 16 ans chez les garçons et de 13 à 17 ans chez les filles.

Golf Québec amènera ensuite ses jeunes compétiteurs à la Classique pee-wee et bantam présentée les 11 et 12 juin au club de golf Sainte-Marie. Ce tournoi fera son retour pour la première fois depuis 2019.

Chez les filles, une ronde de qualification pour le US Junior Amateur et pour le US Girls’ Junior se tiendra le 22 juin au Timber Ridge Golf Course, à Brighton, en Ontario. Plusieurs espoirs Québécois seront à surveiller.

Par la suite, le Championnat Next Gen du Québec propulsé par JOURNIE Récompenses sera présenté par Golf Canada au club de golf Hemmingford du 27 au 30 juin. Il s’agit d’un événement de 54 trous regroupant un maximum de 156 garçons et filles de moins de 19 ans. Nouveau cette année, après 36 trous le tableau de participation sera réduit aux 50 meilleurs garçons juniors et aux 20 meilleures filles juniors, y compris les égalités.

Omnium canadien RBC

Pour l’Omnium canadien RBC de cette année, les meilleurs joueurs au monde s’affronteront sur le parcours du St-George’s Country Club à Toronto. L’événement se tiendra du 6 au 12 juin, une semaine précédant l’Omnium des États-Unis. Maroon 5 et Flo Rida seront à l’affiche des concerts RBCxMusique présentés dans le cadre de ce tournoi du circuit de la PGA. Rory McIlroy y défendra son titre remporté en 2019 avec un cumulatif de -22.