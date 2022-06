Une journée d'activités au nouveau skatepark de Sorel-Tracy cette fin de semaine

Avis aux amateurs de planche à roulettes, de BMX et de roller dance, c’est toute une journée d’activités qu’on vous propose au skatepark à l’arrière de la Maison des jeunes du secteur Sorel (95, ch. des Patriotes), le 4 juin de 13 h à 20 h 30!

Au programme : DJ Alex V, initiation et démonstration de BMX, performance en direct d’Axe, Korb & Deep et TradeMart, artistes du graffiti, mur d’escalade, trampoline acrobatique, sangle de funambule, ateliers de skate, ateliers de roller dance avec Joanie Darveau, pratique du skate avec la championne canadienne Annie Guglia et prix de présence.

En prime, les musiciens de Cité Rock Ta Mère viendront mettre de l'énergie dans la place avec leur propre interprétation de chansons cultes francophones.

Pour consulter la programmation complète des activités, rendez-vous sur le site Web de la Ville de Sorel-Tracy.

Stationnement

Lors de cette journée de festivités, vous pourrez vous stationner au 125 boul. Gagné (Complexe de la Trente).

Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400 ou par courriel à l[email protected]