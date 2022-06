Le directeur général des élections recommande une loi contre la désinformation

Afin de prioriser le développement de soi, l’apprentissage et le plaisir par la pratique du sport, la MRC de Pierre-De Saurel et ses partenaires lancent la campagne Peu importe le sport, vous êtes son modèle. Déjà bien connu dans le monde de la petite enfance, Vous êtes son modèle, une initiative du comité Pour le plaisir de bouger et de bien ...