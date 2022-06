Vélo Québec lance la carte interactive des sentiers de vélo de montagne

La saison de vélo de montagne bat actuellement son plein dans plus d’une centaine de sites au Québec. Afin de mieux outiller les adeptes – de plus en plus nombreux - et pour leur permettre de profiter pleinement de leurs sorties, Vélo Québec annonce l’arrivée d’une nouvelle carte interactive répertoriant les 2500 km de sentiers de vélo de montagne répartis à travers la province.

Cet outil est le fruit de plusieurs années de travail, à collecter des données et à référencer les divers sentiers à travers le Québec.

Désormais, les utilisateurs pourront planifier leur prochaine sortie à vélo de montagne en visualisant les différents sentiers. Des fonctionnalités avancées faciliteront les recherches notamment en sélectionnant des critères selon le niveau de difficulté, la région touristique ou encore selon le type de pratique, etc. La carte permettra aussi de visualiser tous les sentiers d’un même réseau, avec une grande exactitude, allant de 30 centimètres à 2 mètres. Cette carte agréable à consulter, se veut une option de remplacement au Répertoire des sentiers de vélo de montagne initialement proposé par Vélo Québec. Les informations les plus complètes y seront mises à jour grâce à la contribution des gestionnaires afin que les cyclistes puissent planifier leur escapade dans confort de leur foyer.

Du côté des gestionnaires de réseaux de sentiers, la carte interactive deviendra un outil efficace pour aider à la gestion des risques notamment pour coordonner les suivis d’inspection et d’entretien des sentiers.

10 ans de vélo de montagne

Il y a 10 ans déjà, Vélo Québec déployait son programme de vélo de montagne, s’engageant ainsi au développement du vélo de montagne récréatif, tant à la démocratisation de la pratique qu’au développement de ses sentiers. À l’aube de sa 10e année d’opération, Vélo Québec est fier de constater le chemin parcouru. L’aventure ne s’arrête pas là, bien au contraire.

Les efforts seront décuplés cette année entre autres, un nouveau code de conduite adressé aux usagers de la pratique et qui contribue à diminuer les risques de blessure, la production et la diffusion de capsules vidéo portant sur la sécurité en vélo de montagne et en collaboration avec nos partenaires (Association des stations de ski du Québec, l’Association des parcs régionaux du Québec et Québec Vélo de montagne), le développement du réseau national.