Aide financière de 139 000$ pour les infrastructures sportives du Cégep de Sorel-Tracy

Le député Jean-Bernard Émond a dévoilé que le projet d’ajustement des installations pour l’escalade et le remplacement des estrades du gymnase du Cégep de Sorel-Tracy a été retenu à la suite du premier appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES). Grâce à une aide financière totalisant 139 652,24 $, ce projet fera bouger les citoyennes et citoyens de Richelieu.

« Il s’agit d’une magnifique nouvelle non seulement pour les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, mais également pour les citoyennes et citoyens de notre région. Il ne fait aucun doute que ce projet augmentera significativement la qualité de vie de toutes et de tous. Bouger est synonyme de bien-être et je me réjouis que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à des lieux propices pour le faire. Ainsi, je tiens à remercier ma collègue Isabelle Charest pour son implication dans ce dossier ainsi que le Cégep de Sorel-Tracy. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation

« Le Cégep de Sorel-Tracy est très heureux d’avoir été retenu par le PSISRSES dans le projet d’ajustement des installations pour l’escalade et le remplacement des estrades du gymnase. Il s’agit d’un plan rassembleur qui sera bénéfique autant pour notre communauté étudiante que régionale. Ces nouvelles installations complèteront judicieusement les fonctionnalités de notre gymnase et permettront aux étudiantes et étudiants de continuer à conjuguer le sport à leurs études, combinaison qui favorise considérablement la persévérance et la réussite », précise la directrice générale et des affaires corporatives du Cégep de Sorel-Tracy, Stéphanie Desmarais.

Ce programme vise à accroître le nombre d’infrastructures sportives et récréatives scolaires et à mettre à niveau les infrastructures existantes afin d’assurer leur accessibilité à l’ensemble de la population. En effet, l’une des conditions d’admissibilité au programme est de rendre accessibles, dans un premier temps, les infrastructures à la clientèle des réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour ensuite les mettre à la disposition des citoyennes et citoyens pendant les plages horaires qui ne sont pas utilisées par les établissements scolaires et d’enseignement supérieur.