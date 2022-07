Six athlètes québécois seront en action aux Championnats du monde d’athlétisme

La Fédération québécoise d’athlétisme annonce que six athlètes québécois représenteront la province aux Championnats du monde de World Athletics, du 15 au 24 juillet à Eugene en Oregon.

Il s’agit d’Aiyanna Stiverne, Élissa Legault, Micha Powell, William Paulson, Charles Philibert-Thiboutot et Jean-Simon Desgagnés. Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef des Équipes du Québec, sera l’un des membres du personnel d’encadrement de l’équipe canadienne.

Au total, 54 athlètes canadiens représenteront Équipe Canada aux Championnats du monde. Le groupe est composé de 30 femmes et 24 hommes, qui ont remporté un total de 15 médailles olympiques et qui seront en action à la première édition des Championnats du monde depuis 2019 en raison de la pandémie.

« La sélection de six athlètes québécois au sein de la délégation canadienne pour les Championnats du monde est une excellente nouvelle pour l’athlétisme québécois. Ces athlètes pourront vivre une expérience formidable au plus haut niveau en rivalisant avec l’élite mondiale et cela leur permettra de progresser en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024. », mentionne Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef des Équipes du Québec.

« Soulignons qu’il s’agit du deuxième plus haut total de représentants du Québec dans l’histoire des championnats du monde d’athlétisme, notons que huit athlètes du Québec s’étaient taillé une place au sein de l’équipe nationale en 2001 alors que l’événement avait lieu à Edmonton. », a-t-il renchéri.

« La Fédération québécoise d’athlétisme félicite les athlètes sélectionnés et les entraîneurs qui les encadrent. Nous sommes fiers et heureux et poursuivons nos objectifs en lien avec le développement du haut niveau. », a ajouté fièrement Marc Desjardins, directeur général de la Fédération québécoise d’athlétisme.