Le Canadien nomme de nouveaux ambassadeurs, dont Damphousse, Carbonneau et Nilan

Le Canadien de Montréal a annoncé mercredi l'arrivée de quatre nouveaux ambassadeurs de l'équipe, qui se joindront à Yvan Cournoyer et Réjean Houle pour représenter officiellement l'organisation lors de matchs, d'évènements et d'autres initiatives dans la grande région de Montréal et ailleurs.

Le membre du Temple de la renommée Guy Carbonneau, ainsi que les gagnants de la coupe Stanley Vincent Damphousse, Patrice Brisebois et Chris Nilan, feront tous leurs débuts dans leur nouveau rôle avec l'équipe dans le cadre d'activités entourant le repêchage de la LNH, qui commencera jeudi au Centre Bell.

« Nous sommes extrêmement fiers de compter officiellement Guy, Vincent, Patrice et Chris dans la liste des noms légendaires qui ont travaillé pour notre organisation en tant qu'ambassadeurs après leur carrière de joueur », a déclaré Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Canadien de Montréal.

Le Canadien, qui a terminé la dernière saison au 32e et dernier rang de la LNH, dispose du premier choix du repêchage.

La Presse Canadienne