Deux vainqueurs pour le tournoi de golf Pro-Am pour enfants PGA

L'Association des golfeurs professionnels (PGA) du Québec annonce que Francis Berthiaume et Tim Alarie ont été couronnés vainqueurs du Pro-Am pour enfants PGA, tournoi de golf qui s'est déroulé le lundi 11 juillet dernier au Elm Ridge Country Club.

Tim Alarie a défendu son titre pour une deuxième année consécutive avec un pointage de 70 sur le terrain North, tandis que Francis Berthiaume a gagné sur le terrain South avec un pointage de 67.

Pour ce qui est de la formule Pro-Am, c’est l’équipe d’Eric Mercier, Stephane Chouinard, Julie Lauzon et Steve Williams qui a remporté la compétition sur le terrain South.

Sur le terrain North, c’est l’équipe de Nicholas Vaillancourt, Lawrence Frankel, Taylor Litwin et Gabriel Trottenberg qui ont gagné.



Presque 250 000$ ont été amassés pour la fondation Canadian Hadassah-WIZO (CHW).



La PGA du Québec tient à remercier le Elm Ridge Country Club et ses membres d’avoir accueilli les professionnels et les amateurs lors de cet événement, et adresse ses remerciements à ses partenaires Accès Physio, SFL Gestion de Patrimoine - Partenaire de Desjardins, Michelob Ultra et CHW.