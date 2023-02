Complexe aquatique: un concept distinctif pour répondre à tous les besoins

Le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, a fait le point sur le projet de complexe aquatique qui viendra remplacer la piscine Laurier-R.-Ménard, une installation de 1966. Le projet est à l’étape des plans et devis.

Le nouveau bâtiment projeté offrira un plus grand confort dans l’eau et dans le bâtiment, été comme hiver. Il sera spacieux et il pourra accueillir beaucoup plus d’utilisateurs qu’à la piscine Laurier-R.-Ménard. Les baigneurs pourront profiter de vestiaires mieux adaptés, d’installations aquatiques accessibles universellement, d’un sauna sec.

Dans le but de répondre à l’ensemble des besoins exprimés par les citoyens, le futur bâtiment sera doté d’un très grand bassin bonifié de forme carrée, au lieu des deux plus petits bassins rectangulaires projetés initialement.

Ce grand bassin carré de 25 mètres par 25 mètres sera plus versatile : il permettra de s’y entraîner, d’organiser des compétitions d’envergure, mais aussi d’y nager à des fins récréatives. Il inclura 10 couloirs de nage et une partie profonde pour y effectuer des plongeons à partir de tremplins. Les pourtours du grand bassin seront par ailleurs équipés de nombreux jeux d’eau et d’une glissade d’eau, permettant de répondre ainsi aux besoins des familles. Ce choix de concept permet à la Ville d’assurer un meilleur contrôle des coûts, dans un contexte inflationniste, tout en améliorant l’offre de services.

De plus, le complexe aquatique sera également le lieu de rendez-vous des sportifs qui pourront accéder à une salle multifonctionnelle pour des cours de groupe. Quant aux spectateurs, ils bénéficieront de gradins qui offriront un point de vue idéal pour assister à des compétitions ou à des cours.

Pour le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, le futur complexe aquatique fera sans aucun doute tourner les têtes : « Les citoyens de Sorel-Tracy pourront compter sur des installations aquatiques modernes qui deviendront, à mon avis, une référence en Montérégie. Le concept d’un grand bassin bonifié de jeux d’eau sur lequel nous travaillons plaira aux nageurs sportifs autant qu’aux familles, et il fera notre fierté. Je suis très fier du travail rigoureux effectué par nos employés », explique-t-il.

Le maire a par ailleurs précisé que la conception des plans et devis doit se poursuivre, compte tenu des modifications apportées au concept initial. Les premières esquisses seront présentées au public dès que possible.

Si tout se déroule comme prévu, l’ouverture du futur complexe aquatique se fera au début de l’année 2026. L’appel d’offres pour la construction du bâtiment sera lancé en 2024. La construction pourrait durer 2 ans.

Rappelons que la Ville a obtenu la subvention maximale de 20 M$ des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du PAFIRS (Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives), ce qui représente près des deux tiers du coût total du projet maintenant estimé à 35 M$.