L'équipe ukrainienne remporte son deuxième match et poursuit son aventure à Québec

Le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, a fait le point sur le projet de complexe aquatique qui viendra remplacer la piscine Laurier-R.-Ménard, une installation de 1966. Le projet est à l’étape des plans et devis. Le nouveau bâtiment projeté offrira un plus grand confort dans l’eau et dans le bâtiment, été comme hiver. Il sera spacieux et il ...