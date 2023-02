Des activités pour la relâche à Sorel-Tracy

Pour la 43e édition de la Semaine du loisir en fête, qui aura lieu du 25 février au 5 mars, la Ville de Sorel-Tracy et ses collaborateurs offrent une programmation variée pour divertir toute la famille.

Au programme, de nombreuses activités comme la journée « Relâche ton fou! », le retour du « colisée en folie » et du cinéma en pyjama, des structures de jeu à la piscine, des ateliers scientifiques et culturels, des créations artistiques, des activités en plein air, des jeux de groupe, et bien d’autres animations plus amusantes les unes que les autres.

Certaines activités nécessitent une inscription préalable. Vous pourrez donc vous inscrire en ligne à compter du jeudi 16 février à 13 h 15.

Pour consulter la programmation complète des activités et pour vous inscrire, rendez-vous sur la page, Semaine du loisir en fête, accessible via le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy.

Pour des renseignements supplémentaires concernant la Semaine du loisir en fête, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400, ou par courriel à [email protected]