LHJMQ : un changement de culture et de gouvernance réclamé

Des changements de gouvernance et de culture importants doivent s’opérer au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), selon le rapport de la Commission de la culture et de l’éducation.

Le rapport du comité, composé de plusieurs députés, demande à ce qu’on change la culture des initiations dans le milieu du hockey junior majeur. On recommande que les «fédérations sportives élaborent une politique sur le bizutage et les pratiques d’initiations inappropriées».

On veut mettre fin aux actes dégradants lors des initiations comme les actes sexuels réels ou simulés, les tatouages, les insultes, la privation de sommeil, etc.

Le rapport recommande également de mettre fin aux jeux de calage d’alcool ou la consommation de drogues.

En février dernier, la LHJMQ a été éclaboussée par plusieurs allégations d'initiations dégradantes et violentes que des joueurs auraient fait subir à des recrues. On parle ici de violences sexuelles, des actes de discrimination et d'autres formes d'abus.

Selon ce qui a été entendu en Cour supérieure de l'Ontario, de jeunes joueurs ont été torturés, séquestrés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, agressés physiquement et sexuellement et forcés de boire de l'urine, notamment.

Le rapport recommande aussi que le conseil d’administration de la ligue soit «soit complètement indépendant et ne comprenne pas une majorité de propriétaires, ni de membres du personnel des équipes».

On souhaite également que plus de femmes et de minorités culturelles y siègent.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne