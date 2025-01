Les skieurs et les planchistes invités à adopter de bons comportements

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) souhaite sensibiliser les adeptes de sports de glisse à l'importance d’adopter de bons comportements en montagne afin de profiter de façon sécuritaire des plaisirs d’hiver. En collaboration avec le ministère de l’Éducation, elle lance la phase 2 d’une campagne de sensibilisation à la sécurité dans les stations de ski ayant pour thème Bon skieur, bon joueur.

Rassemblant des thématiques variées allant de l’utilisation des remontées mécaniques au Code de conduite en montagne, le port du casque, l’ajustement des fixations, en passant par la signalisation et les parcs à neige, cette campagne a pour objectif de rappeler aux adeptes des sports de glisse les règles de conduite et les bons comportements à adopter en station de ski.

Concours via un quiz des connaissances en matière de sécurité en montagne

En plus d’une campagne d’affichage et de contenu numérique, les skieurs et planchistes pourront courir la chance de gagner un séjour à la montagne en famille ou entre amis. Pour ce faire, ils devront avant tout mesurer leurs connaissances sur les règles du jeu via un questionnaire en ligne. Une page web assemble toutes les informations à savoir, sous forme de brefs articles ou de vidéo, couvrant les thématiques des remontées mécaniques, de l’équipement sécuritaire, de la prévention en lien avec la consommation de drogues et d’alcool, de la signalisation, des pistes fermées, et plus encore.

Une responsabilité partagée

« La sécurité est une responsabilité partagée entre stations et visiteurs » affirme Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec. Il ajoute : « L’utilisation accrue des médias sociaux met en évidence des comportements inappropriés, tels que la consommation de drogue ou d’alcool, ou encore l’oubli d’abaisser les barrières de sécurité dans les remontées mécaniques. C’est pourquoi il est essentiel pour nous de lancer, pour une 2e année consécutive, une campagne éducative destinée au grand public, afin de sensibiliser à des enjeux qui préoccupent les exploitants de stations de ski. »