Inscriptions pour la 45e édition de la Semaine du loisir en fête

Le Chemin du Québec, qui est une route pour les randonneurs de 1200 km entre Montréal et Cap Gaspé, qui traverse une centaine de municipalités et neuf régions touristiques du Québec, a connu un achalandage record en 2024. On a remarqué une forte fréquentation provenant non seulement du Québec, puisque les Québécois démontrent un désir de ...